Landschaftsreinigung 2023

Nach morgendlich nass-kaltem Wetter nahmen doch überraschend zahlreiche Bürger Handschuhe, Säcke und Greifzangen in die Hände, um Hohenems wieder sauber zu machen.

Kleinkinder und Pensionisten, Vereinsmitglieder und andere Organisationen setzten so ein deutlich sichtbares Zeichen, dass ihnen ihre unmittelbare Umwelt ein Anliegen ist. So sammelten rund 250 Personen in Hohenems insgesamt etwa 450 Kilogramm an Kleinabfällen ein. Gereinigt wurde vom Alten Rhein übers Wohn- und Gewerbegebiet bis hinauf zum Schlossberg.