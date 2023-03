Landschaftsreinigung 2023

Leider werfen immer noch viel zu viele Menschen ihren Abfall – von der Plastikflasche bis zum Zigarettenstummel, von der Imbissverpackung bis zum Altpapier – einfach achtlos in der Natur, am Straßenrand oder an vielen anderen Stellen weg.

Am Samstag, dem 25. März 2023, gibt es auch in Hohenems wieder die Gelegenheit, an der alljährlichen Landschaftsreinigung teilzunehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Werkhof, Kernstockstraße 12a.

Sammelsäcke, Handschuhe und Greifzangen werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es für jeden, der mithilft, nach der Aktion ein kleines Dankeschön und eine Jause. Nicht zu vergessen sind Spaß und Freude beim gemeinsamen „Frühjahrsputz”.

Große Gruppen werden um Voranmeldung bei Klaus Amann, Tel. 05576/7101-1421 oder E-Mail abfall@hohenems.at gebeten.