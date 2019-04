Landschaftsplaner ohne Auftrag – ein Biberspaziergang am Alten Rhein

Die Biberexkursion der Stadt Hohenems lockte kürzlich rund 65 Exkursionsteilnehmer an den Koblacher Kanal.

Die Biberbeauftragte des Landes Vorarlberg Agnes Steininger und Biologin Ursula Schelling teilten die Teilnehmer in zwei Gruppen auf und gestalteten die Exkursion sehr unterhaltsam und informativ. Bereits 13 Jahre ist der seit knapp 350 Jahren in Vorarlberg ausgestorbene Nager nun wieder zurück im Ländle, seit 2016 ist er auch in Hohenems wieder sesshaft geworden. Der Vegetarier steht unter Naturschutz und ist zudem unter ständiger Beobachtung. Durch sein Treiben trägt der Biber zum Naturschutz bei und bildet neue Landschaftsstrukturen, von denen viele Lebewesen profitieren. Mittlerweile sind in ganz Vorarlberg über 100 Biber zuhause, die Tendenz ist steigend. Allerdings ist zu erwarten, dass sich der Bestand ausgleicht, wenn alle möglichen Reviere besetzt sind.