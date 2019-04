Landschaftsplaner ohne Auftrag – ein Biberspaziergang am Alten Rhein

Die nachtaktiven Nager sind zwar selten zu sehen – aber ihre Spuren im Winter verraten recht deutlich ihre Anwesenheit. Neben dem wohl bekanntesten Revier am Binnenkanal hat der Biber auch den Alten Rhein als Lebensraum für sich erobert.

Doch was treibt der Nager die ganze Nacht? Verschwinden nun alle Bäume am Alten Rhein oder wie wird das geregelt? Und wieso fällt er hauptsächlich im Winter die Bäume? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei einem gemeinsamen Rundgang im Biberrevier auf den Grund – und zwar am Samstag, dem 6. April 2019, von 14 bis etwa 16 Uhr. Treffpunkt ist beim Grenzübergang zu Diepoldsau.