Ländle-Tourismus: Abschied vom Saisonmodell

Die Tourismusbranche in Vorarlberg wird sich wohl vom Saisonmodell verabschieden müssen.

Ein scheearmer Winter, so wie es heuer der Fall ist, führt es der Tourismusbranche verstärkt vors Auge. Betriebe und Gebiete – speziell auch mit Bezug zu ihrer Höhenlage – müssen sich auf eine Veränderung in ihrer Branche vorbereiten.

Angebot ausbauen

Die jährlichen Investitionen in Beschneiung und Pistenpräparierung helfen zwar den Übergang zu ermöglichen bzw. auch bei wenig Schnee, Gäste zufrieden zu stellen. „Schnee allein bringt aber noch keine Wintersportgäste ins Land. Wer sich im Wettbewerb durchsetzen möchte, muss den Gästen ein Gesamtpaket bieten können. Dazu zählt eine große Auswahl an qualitativen Unterkunftsmöglichkeiten ebenso wie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Sportaktivitäten und ein herausragendes kulinarisches Angebot Und eben dieses breite Angebot wird in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden“, erklärt Tourismus-Spartenobmann Markus Kegele.