Landesweite Pkw-Diebstahlsserie aufgeklärt - Polizei nimmt jungen asylwerbenden Syrer zum wiederholten Male fest

Der 15-jährige Asylwerber war erst im Februar dieses Jahres aus einer mehrmonatiger Haft in Feldkirch entlassen worden.

Gleich nach Enthaftung weitere Diebstähle – zusammen mit seiner Freundin

Unmittelbar nach dieser Enthaftung setzte er seine Diebstahlsserie fort und stahl zusammen mit seiner 16-jährigen Freundin einen weiteren Pkw samt Fahrzeugschlüssel in Lustenau und mehrere Kennzeichen in den Bezirken Dornbirn und Bregenz. In Bezau gelang es ihm außerdem, mit einem Kollegen in fünf Postbusse einzusteigen und einen Kassiertisch aufzubrechen. Daraus erbeutete er ca. 60,– € Münzgeld.