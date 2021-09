Landestheater: So wird das neue Herbstprogramm

Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über das neue Herbstprogramm.

Premiere von "König Ödipus" am Samstag

Das Vorarlberger Landestheater startet am kommenden Samstag mit der Premiere von "König Ödipus" in die neue Spielzeit. Inszeniert wird die Tragödie des griechischen Dichters Sophokles vom deutschen Theaterregisseur Johannes Lepper. Positiv entwickelt sich der Aboverkauf des Theaters, berichtete Intendantin Stephanie Gräve am Dienstag beim Pressegespräch zur Eröffnung der neuen Saison. Ein Wermutstropfen sei die Unsicherheit, ob und wie lange Schulen ins Theater dürfen.

Video: Wegen Covid-19: 150.000 Euro gekürzt - wie steht es um das Budget?

Video: Wie steht es um die Umbau-Entwicklungen im Landestheater?

Video: Wurde Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" mit "Else (ohne Fräulein)" neu interpretiert?

Mit dem Stück "Else (ohne Fräulein)" von Thomas Arzt, angelehnt an Schnitzlers "Fräulein Else", in der Inszenierung von Birgit Schreyer Duarte steht diesen Sonntag in der "Box" des Landestheaters eine weitere Premiere auf dem Programm. Die Else wird von der Schauspielerin Maria Lisa Huber und der Tänzerin und Choreographin Silvia Salzmann dargestellt - eine Aufteilung, die dem Stück, in dem ein junges Mädchen das Verhältnis zu seinem eigenen Körper entdecke, hervorragend gerecht werde, so Gräve.