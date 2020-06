Landestheater NÖ feiert nächste Saison 200-jähriges Bestehen

Mit dem am Dienstag präsentierten Spielplan für die kommende Saison feiert das Landestheater Niederösterreich sein 200-jähriges Bestehen. Wegen Verschiebungen aufgrund der Coronakrise werden die eigentlichen Festlichkeiten aber erst in der zweiten Saisonhälfte stattfinden. Mit Schillers "Kabale und Liebe" wird dabei ein Stück zu sehen sein, das bereits 1820 auf dem Programm gestanden ist.

"2019 hatte das Landestheater die höchsten Erlöse seit seinem Bestehen. 'Am Königsweg', 'Hamlet' und 'Der Parasit' haben alle Erwartungen übertroffen", zog Geschäftsführerin Olivia Khalil Bilanz. Ab Mitte März mussten jedoch sämtliche Vorstellungen und Vermittlungsarbeiten wegen des Coronavirus abgesagt werden. "Wir standen im März mit einigen Produktionen kurz vor den Premieren", erinnerte sich die künstlerische Leiterin Marie Rötzer an den Beginn der Maßnahmen.

"Seit April sind alle Mitglieder des Hauses in Kurzarbeit", so Khalil. Zwar hatte das Theater einen großen Einnahmenverlust, doch wollten etwa 30 Prozent der Besucher eine Gutschrift statt einer Rückerstattung für bereits erworbene Tickets. In der kommenden Saison sollen die Kartenpreise trotz Inflation nicht angehoben werden. "Wir wollen alle Maßnahmen der Regierung einhalten", fuhr die Geschäftsführerin fort. Sitzplätze könnten wegen der unsicheren Situation derzeit auch nur reserviert werden, erst zwei Wochen vor der Vorstellung würde man die Karten online oder postalisch verschicken.

In der Jubiläumssaison will man unter dem Motto "Weltbürger*innen Theater" in die Zukunft schauen. Dabei sollen weiterhin die Schwerpunkte sowohl auf Internationalität und Vielsprachigkeit als auch auf Regionalität und Bürgernähe gelegt werden. So soll die neue Saison Uraufführungen, Klassiker, Gastspiele und Kinder- bzw. Jugendtheater bieten.