Landestheater Linz trennt sich einvernehmlich von Tanzchefin

Das Landestheater Linz trennt sich einvernehmlich von seiner Tanz-Spartenleiterin. Die von Tänzern des Landestheater Linz gegen ihre Direktorin erhobenen Vorwürfe, die im September 2021 auch zu ihrer Dienst-Freistellung führten, sind aber arbeitsrechtlich haltlos. So das Ergebnis der Compliance-Kommission, das der Arbeitsrechtsexperte der Johannes Kepler Uni Linz, Reinhard Resch, am Montag mit Intendant Hermann Schneider präsentierte.

Neben Resch waren auch noch die Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Oberösterreich sowie je ein Rechtsanwalt des Dienstgebers und des künstlerischen Betriebsrats in der Kommission. "Nach einstimmiger Ansicht liegt auf Basis des von uns erhobenen Sachverhaltes aus derzeitiger Sicht und zu jetzigem Zeitpunkt kein Entlassungsgrund vor", erklärte Resch. Bei Verletzungen während der Proben habe die Rettungskette sogar vorbildlich funktioniert. Im Krankenstand befindliche Tänzer seien nicht zur vorzeitigen Rückkehr gedrängt worden. Auch sei die Fluktuationsrate des Ensembles nicht auffällig hoch gewesen, so ein weiteres Ergebnis nach 14 Sitzungen, in denen die Kommission mit ehemaligen und aktiven Tänzern sowie zahlreichen weiteren Personen des Hauses gesprochen hatte. Auch die Mobbingvorwürfe gegen die Chefin konnten nicht festgemacht werden.

Es seien in Fragen der künstlerischen Ausrichtung und des erforderlichen Einsatzes der Tanzkompanie erhebliche Divergenzen zwischen den Beteiligten ausgemacht worden, hieß es dann ab Abend in einer Presseaussendung. Deshalb sehen sich beide Seiten "nicht mehr in der Lage, die künstlerische Zusammenarbeit erfolgreich fortzusetzen". Schneider denkt nun über eine neue Organisationsstruktur in der Sparte Tanz nach.