Landestheater Linz bringt 2019/20 "Bekenntnisse"

Die Spielzeit 2019/20 des Landestheaters Linz steht unter dem Titel "Bekenntnisse" und bringt zehn Uraufführungen sowie eine europäische Erstaufführung nach Linz. Unter anderem sind das Ingmar Bergmans berühmte Familiengeschichte "Fanny und Alexander" als Musical, Michael Obsts neue Oper "Unter dem Gletscher" und ein neues Musiktheater von Peter Androsch.

Intendant Hermann Schneider – es ist seine vierte Spielzeit – setzt Werke mit Bekenntnischarakter auf den Spielplan, in bewährter Mischung aus Bekanntem und Neuem. Zitate des Bekenntnishaften zu jedem Stücken finden sich im Almanach zum Spielplan, erklärte er in einer Pressekonferenz mit LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag. Schneider will Themen politischer und gesellschaftlicher Relevanz aufgreifen und ergründen, “wie sich Epochen vor uns diesen Fragen gestellt haben”.