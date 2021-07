"Landesparlament funktioniert auch im Krisenmodus"

Landtagspräsident Harald Sonderegger betonte am Ende der zweitägigen Landtagssitzung: „Unser Landesparlament hat bewiesen, dass es auch im Krisenmodus effizient und verlässlich funktioniert.“

In seinem Rückblick resümierte er die Landtagsarbeit der vergangenen sechs Monate und gab darüber hinaus eine Vorschau auf die legislative „To-do-Liste“ ab Herbst. Am Abend zuvor war der Rechenschaftsbericht und der Rechnungsabschluss 2020 der Vorarlberger Landesregierung mehrheitlich von den Abgeordneten angenommen worden.

Herausforderungen der Pandemie

Der Landtag habe sich im vergangenen Halbjahr intensiv mit den Herausforderungen der Pandemie und entsprechenden Lösungsansätzen befasst, erklärte der Landtagspräsident: „Sowohl im Hinblick auf die gesundheitlichen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Diese Fragen werden uns im Landtag weiterhin beschäftigen.“ Als Modellregion sei Vorarlberg einen mutigen Weg gegangen, der nur mit Unterstützung aller, vor allem auch der Bevölkerung, gelingen konnte, hielt er fest: „Wir haben so auch den Weg der ,Öffnung‘ für ganz Österreich erprobt und vorgelebt.“

Für die Landtagsarbeit bedeutete die Pandemie laut Sonderegger heuer nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich vor allem maximale Flexibilität: „Der Landtag hat der Landesregierung mit einstimmigen Beschlüssen entsprechende Mittel an die Hand gegeben, um alles tun zu können, was in der Pandemie erforderlich war. Das hat unserer Bevölkerung und unserem Land über schwierige Phasen hinweggeholfen.“