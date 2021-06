Landesmeistertitel für die Langenegger Tennissenioren

Langenegg. Erstmals beteiligte sich der UTC Langenegg heuer mit einer Seniorenmannschaft an der Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaft der über 70-Jährigen.

In der Gruppenphase konnten die Tenniscracks alle fünf Partien für sich entscheiden und so ging es gegen den Sieger der Parallelgruppe, den UTC Dornbirn, um den Landesmeistertitel. Nach spannenden und teilweise knappen Partien auf der Anlage des UTC Langenegg hatten die Vorderwälder schließlich mit 3:1 das bessere Ende für sich. Dem siegreichen Team gehörten neben Mannschaftsführer Pepi Scheffknecht auch Bernd Fuchsenthaler, Joe Tschofen, Rudl Schwarz, Rupert Lipburger und Lothar Fetz an. Gratulation an die rüstigen Senioren zu diesem großartigen Erfolg!