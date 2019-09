Landesmeisterschaft der Vielseitigkeit

Die Reitervereinigung Eichenhof lädt wieder zum Herbst-Vielseitigkeitsturnier.

Dornbirn. Nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum im Juni, steht am kommenden Wochenende bereits der nächste Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Reitervereinigung Eichenhof auf dem Programm. Präsident Johannes Danner und sein Vereins-Team freuen sich zahlreiche Besucher und Zuschauer beim alljährlichen Vielseitigkeitsturnier, das an zwei Tagen ausgetragen wird, zu begrüßen.

Den Auftakt macht am Samstagvormittag das Dressurreiten, am Nachmittag geht es auf dem Gelände weiter – „das dürfte sicher der spannendste Bewerb werden“, freut sich der Organisator. Am Sonntag finden dann die Disziplinen im Stilgeländeritt, Springen und die anschließende Meisterschaftsehrung statt. Am Nachmittag wird zudem ein kleines Dressurturnier mit Bewerben von der Klasse Lizenzfrei bis A durchgeführt. Für das leibliche Wohl der Gäste ist den ganzen Tag über gesorgt.