Landeshauptmann Wallner unterstützt die Vorschläge von Bundeskanzler Kurz

Wallner: "Europa braucht neuen EU-Vertrag, effizientes Vorgehen bei Migration und Atomausstieg."

Ja zum Atomausstieg

Besonders unterstützt Wallner den Kanzler in Sachen Atomausstieg: „Mit der Atomkraft wird eine gänzlich unwirtschaftliche, veraltete Risiko-Technologie weiterhin durch Subventionen künstlich am Leben erhalten. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist ein Gebot der Stunde, an dem kein Weg vorbeiführt. Die Risiken sind und bleiben zu hoch.“