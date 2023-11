Landeshauptmann Doskozil nach OP am Weg der Besserung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach seiner sechsten Operation am Kehlkopf auf dem Weg der Genesung. In einem Facebook-Posting am Dienstag hieß es, der neuerliche Eingriff sei "ohne Komplikationen und plangemäß verlaufen": "Es geht mir den Umständen entsprechend gut."

Laut dem behandelnden Arzt Andreas Dietz in Leipzig sei nach den ersten Untersuchungen davon auszugehen, dass die OP den erhofften Erfolg gebracht habe und die zuletzt bei Doskozil aufgetretenen Atemprobleme beseitigt sind. "Derzeit erhole ich mich von der OP und werde zur Beobachtung und Schonung noch einige Tage in der Klinik verbringen, ehe es wieder zurück ins Burgenland geht", schrieb der Landeshauptmann. Mit seinem Mitarbeiterstab und dem Regierungsteam stimme er sich bereits per Whatsapp ab. Außerdem bedankte sich Doskozil für die zahlreichen Genesungswünsche aus der Bevölkerung.