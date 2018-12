Landeshauptmann-Direktwahl? Wallner dagegen

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und der designierte Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil, wollen Landeshauptmänner direkt wählen lassen. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner ist dagegen.

Die in den Bundesländern immer wieder ventilierte Idee einer Direktwahl der Landeshauptleute fand zuletzt im Burgenland Zuspruch. Am Freitag sprach sich der designierte Landeshauptmann Hans Doskozil (SPÖ) dafür aus. Ähnlich wie bei den Bürgermeistern könnte dies zu einer “sehr ehrlichen Form der Politik” führen, meinte er in der “Zeit im Bild” des ORF. Zuspruch kam aus Tirol.