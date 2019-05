Landeshauptleute bekennen sich zu gebührenfinanziertem ORF

Die Regierungschefs der Bundesländer haben am Donnerstag bei der Landeshauptleutekonferenz in Kärnten ein Bekenntnis zu einem gebührenfinanzierten ORF abgegeben. Wie der aktuelle Vorsitzende der Konferenz, Peter Kaiser (SPÖ), und seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor Journalisten sagten, seien der Breitbandausbau und das Trinkwasser weitere Themen gewesen.

Bei einem anderen Punkt ging es um die Aufrechterhaltung des Öffentlichkeitscharakters der Trinkwasserversorgung. Man müsse aufpassen, dass das Trinkwasser nicht in die Hände von Großkonzernen komme. Zum Thema “Breitbandinitiative 2030” forderten die Landeshauptleute, dass auch Länderinitiativen in die bundesweite Strategie zu involvieren seien. “Der Schwerpunkt soll außerdem nicht nur im urbanen, sondern auch im ländlichen Raum gesetzt werden”, sagte Mikl-Leitner. Damit sollen ländliche Regionen gestärkt und Zukunftsperspektiven geschaffen werden.

Am Programm stand auch das Thema Transparenzdatenbank. Kaiser erklärte, dass bereits alle Bundesländer die Bereiche Kultur, Energie und Umwelt eingemeldet hätten: “Wir sind auch bereit, die Datenbank als Ganzes zu befüllen – aber unter der Voraussetzung, dass nicht nur die Daten von den Ländern, sondern auch die Bundessubventionen eingepflegt werden.” Mikl-Leitner – Niederösterreich und Oberösterreich melden bisher freiwillig alle Bereiche ein – betonte, die Datenbank sei als Steuerungsinstrument zu verstehen, um sehen zu können, was eine Förderung bewirken kann.

Ums Geld ging es auch bei Gesprächen um die angekündigte Steuerreform. Hier waren sich die Landeshauptleute einig, dass Finanzausgleichsverhandlungen zu führen seien, wenn es durch die Reform zu Mindereinnahmen zulasten Gemeinden und Ländern komme. Und im Gespräch mit Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) gaben die Landeshauptleute laut Kaiser ein “grundsätzliches Bekenntnis zum Bundesheer” ab und versprachen Unterstützung in “priorisierten Bereichen, wo die Menschen in den Bundesländern betroffen sind”.

Bei der Reform der Kompetenzverteilung stellte sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gegen eine Zentralisierung des Spitalbereichs. “Eine gänzliche Abgabe der Gesetzgebung im Spitalbereich an den Bund kommt für die Länder nicht infrage. Entflechtung und klare Aufgabenzuordnung ja, vollkommene Zentralisierung nein”, so Wallner nach der Landeshauptleute-Konferenz am Donnerstag.

Man dränge in der Frage auf weitere Verhandlungen mit Justizminister Josef Moser. Wallner pochte zudem gemeinsam mit seinen Amtskollegen gegenüber Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) auf ein starkes Bundesheer in den Ländern. Für Vorarlberg sei ein mit ausreichend Personal und Infrastruktur ausgestattetes Bundesheer vor Ort “unverzichtbar”, betonte Wallner und erinnerte an die besondere Schneesituation im Jänner. “Die Zusagen des Ministers für Vorarlberg müssen eingehalten werden”, so der Landeshauptmann. Die versprochene zusätzliche Pionierkompanie müsse schnellstmöglich umgesetzt werden.