Landes-Rechnungshof kritisiert teure Entlassungen bei KRAGES

Die Entlassungen des früheren Geschäftsführers und des Chefjuristen der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) kamen dem Land Burgenland teuer. Das belegt ein Bericht des Bundes- und des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes. Demnach wurden für Aufträge im Umfeld der Geschäftsführer-Entlassung 526.000 Euro verrechnet und für Arbeitsrechtsverfahren 650.000 Euro rückgestellt.

Der Rechnungshof (RH) war auf Ersuchen der Landesregierung, der Landes-Rechnungshof (BLRH) auf Wunsch des Landtages in die Causa eingeschaltet worden. Ein siebenköpfiges, gemeinsames Team nahm sich der Prüfaufträge an. Der nun veröffentlichte Bericht über den Prüfzeitraum von 2013 bis 2017, der auch die KRAGES insgesamt zum Thema hat, füllt rund 200 Seiten und enthält mehr als 150 Feststellungen, die zum Teil kritisch ausfallen.

Der Beschluss, den damaligen KRAGES-Chef Rene Schnedl zu entlassen, war in einer Generalversammlung am 3. April 2017 gefasst worden. Als Grundlage habe lediglich der Zwischenbericht einer durch eine Rechtsanwaltskanzlei und eine Wirtschaftsprüfungskanzlei in Angriff genommenen Sonderprüfung gedient, kritisierte der Rechnungshof. Der Zwischenbericht sei am vierten Tag nach Beginn der Sonderprüfung vorgelegen.