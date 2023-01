Landau nennt humanitäre Situation in Ukraine "dramatisch"

Beeindruckt vom Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer, zur Normalität zurückzukehren, zeigt sich der Präsident der Caritas Europa, Michael Landau, nach einem dreitägigen Besuch der Ukraine. Seine Organisation helfe im ganzen Land und mehr als vier Millionen Menschen hätten vor Ort seit dem 24. Februar 2022 Unterstützung erhalten, erzählte Landau in einem Telefonat mit der APA am Sonntagabend. Die humanitäre Situation bezeichnete er als "nach wie vor dramatisch".

"Die Hilfe kommt an und sie geht weiter", sagte Landau, der sich am Wochenende in Kiew sowie im Umland der ukrainischen Hauptstadt aufgehalten hat. Möglich seien diese Unterstützung durch die langjährige Erfahrung seiner Organisation sowie das Engagement und den Mut, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Ukraine sowie der Caritas Spes Ukraine im Einsatz seien.