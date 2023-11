Land Vorarlberg und ÖBB wollen mehr Güter verlagern

In Vorarlberg soll mehr Güterverkehr auf die Schiene. Davon wollen Verkehrslandesrat Daniel Zadra (Grüne) und ÖBB-Chef Andreas Matthä auch die stark exportorientierte heimische Wirtschaft überzeugen, die ihre Güter noch immer zu 90 Prozent auf der Straße transportiert. Künftig sollen zwei Güterverkehrskoordinatoren etwa über Förderungen für Firmenbahnanschlüsse informieren. Am nahe der Auslastungsgrenze stehenden ÖBB-Terminal Wolfurt sind ab 2028 Erweiterungen geplant.

Die Vorarlberger Wirtschaft nehme das Güterterminal Wolfurt sehr gut an. Mit 150.000 ITE (intermodalen Transporteinheiten) stehe man fast an der Auslastungsgrenze. "Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, daher werden wir bis Ende 2029 in mehreren Etappen die Kapazitäten am Terminal Wolfurt verdoppeln und unser Service flexibler und nachfrageorientiert gestalten", so Matthä. Zum Jahreswechsel werde man die Öffnungszeiten in einem Pilotversuch bei Bedarf auch auf Samstag erweitern. 2028 werden die Arbeiten zur Erweiterung des Terminalgeländes beginnen. Derzeit verfüge das ÖBB-Terminal über 1.700 Vollcontainerlager-Stellplätze und 3.500 Leercontainer-Stellplätze, es gilt als einer der wichtigsten Güterverkehrsknoten Westösterreichs.