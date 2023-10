Land Vorarlberg gewährt Gemeinden 10 Mio. Euro an Stromkostenzuschuss

Das Land Vorarlberg unterstützt die Gemeinden angesichts gestiegener Energiekosten mit einem Stromkostenzuschuss von insgesamt 10 Millionen Euro.

Das Geld, das aus einer Sonderdividende des landeseigenen Energieversorgers Illwerke VKW stammt, wird in zwei Tranchen ausbezahlt, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung mit. Es wird nach einem mit dem Gemeindeverband erarbeiteten Schlüssel anteilsmäßig unter den 96 Kommunen aufgeteilt.

Abfederung der gestiegenen Energiekosten

Die erste Hälfte des von der Regierung einstimmig beschlossenen Zuschusses wird am 23. Oktober ausbezahlt, die zweite im kommenden April. Das Geld sei zweckgebunden für die Abfederung der gestiegenen Energiekosten, teilte Wallner mit. Der Aufteilungsschlüssel unter den Gemeinden sei in engem Austausch mit dem Gemeindeverband in Abhängigkeit vom Verbrauch und auch vom im jeweiligen Vertrag festgeschriebenen Strompreis ermittelt worden. Die Höhe der einzelnen Zuschüsse liegt zwischen 6.000 Euro und 1,7 Millionen Euro.