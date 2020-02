Land Vorarlberg fördert E-Taxis mit bis zu 7.000 Euro

Das Land Vorarlberg fördert E-Taxis und E-Fahrzeuge zum gewerblichen Personentransport.

Mit der Fortsetzung des Förderprogramms für E-Taxis und die Erweiterung um E-Fahrzeuge zum gewerblichen Personentransport setzt das Land Vorarlberg weitere Impulse für die Elektromobilität, betont Landesrat Johannes Rauch. Sie tragen maßgeblich zu einer breiten Wahrnehmung der Praxistauglichkeit von Elektromobilität in der Bevölkerung bei. Die Landesförderung beträgt bis zu 7.000 Euro pro Fahrzeug.

Die Förderung für Fahrzeuge der Klasse M1 bis 2,5 Tonnen beträgt 5.000 Euro und für Fahrzeuge der Klasse M1 ab 2,5 bis 3,5 Tonnen 7.000 Euro pro Fahrzeug. Sie ist jeweils mit 30 Prozent der Anschaffungskosten beschränkt. Sie wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt. Die Förderung kann zusätzlich zu allfälligen Förderungen des Bundes in Anspruch genommen werden, die derzeit mit 1.500 Euro pro Fahrzeug bemessen ist. Die Fahrzeuge müssen mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern betrieben werden.

Bereits drittes Förderprogramm aufgelegt

"Vorne mitfahren"

Im Jahr 2019 belegte Vorarlberg mit einem Anteil an E-PKW an den Neuzulassungen von 4,0 Prozent den Spitzenplatz unter Österreichs Bundesländern. Der Bundesdurchschnitt lag bei 2,8 Prozent. Zweitplatziert war die Steiermark mit 3,2 Prozent. „In diesem wichtigen Mobilitätsfeld wollen wir auch 2020 wieder ganz vorne mitfahren“, so LR Rauch abschließend.