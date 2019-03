Land Vorarlberg ehrte Sieger des EuropaQuiz.

Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg haben heuer am EuropaQuiz teilgenommen.

Bei der Siegerehrung am Freitag im Landhaus in Bregenz gratulierten Landtagspräsident Harald Sonderegger und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink zu den großartigen Leistungen und betonten den Stellenwert der politischen Bildung und die Wichtigkeit einer interessierten Jugend für die Zukunft und den Fortbestand unseres Europas.

Erfreuliche Teilnehmer

“Angesichts der aktuellen Entwicklungen – Brexit-Verunsicherung, nationalistische Tendenzen in manchen Staaten – kommt es heute mehr denn je darauf an, dass wir verstehen, was das gemeinsamen Europa für uns alle bedeutet und was uns das Miteinander in der EU bringt”, sagte Landtagspräsident Sonderegger. Umso erfreulicher sei es, dass wieder so viele Schülerinnen und Schüler beim EuropaQuiz ihr Interesse und ihr Wissen zu diesem Thema unter Beweis gestellt haben.