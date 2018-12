Land sendet Weihnachtsgruß an 25 Vorarlberger Soldaten im Kosovo

25 junge Vorarlberger sind über die Adventszeit für die KFOR Mission im Kosovo im Einsatz.

Besonders um Weihnachten fällt die Trennung von Familie und Freunden natürlich sehr schwer. Aus diesem Grund hat das Land Vorarlberg einen kleinen Weihnachtsgruß an unsere Soldaten geschickt. “Die jungen Menschen leisten einen wichtigen Beitrag zu friedenserhaltenden und friedensunterstützenden Maßnahmen in dieser Region”, betont Landeshauptmann Markus Wallner bei der Übergabe der Weihnachtspakete an Brigadier Ernst Konzett.