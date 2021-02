Land schreibt Landesvolksanwalt neu aus

Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda hat heute seine Verzichtserklärung an Landtagspräsident Harald Sonderegger übergeben.

Vorarlberg ist auf der Suche nach einem neuen Landesvolksanwalt. Florian Bachmayr-Heyda, seit Juni 2015 in dieser Position, wird neuer Stadtamtsdirektor von Bregenz.

Bachmayr-Heyda übergab am Donnerstag seine Verzichtserklärung an Landtagspräsident Harald Sonderegger. Sonderegger kündigte die offizielle Ausschreibung für die Nachbesetzung Ende kommender Woche an.