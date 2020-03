Land Salzburg zahlt ganze Kultur-Jahresförderungen aus

Kultureinrichtungen mit Fördervereinbarung mit dem Land Salzburg wird in den kommenden Tagen ihre gesamte Jahresförderung ausbezahlt werden. Das soll Liquiditätsengpässen vorbeugen und Arbeitsplätze absichern, teile Kulturlandesrat LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) am Mittwoch mit. Der Kulturbetrieb in Salzburg ist wie anderorts auch durch Veranstaltungsabsagen finanziell massiv betroffen.

Von der Auszahlung der Jahresförderung sind in Salzburg rund 40 Kulturbetriebe betroffen. Gemeinsam mit dem Bund erarbeiten die Länder derzeit Modelle für den Kulturbereich, um dort die weitreichenden Auswirkungen des Corona-Virus bestmöglich abzufedern, berichtete Schellhorn. "Es ist uns dabei besonders wichtig, dass auch all jene Kunstschaffenden Unterstützung finden, die keine Ansprüche auf Leistungen aus Anstellungsverhältnissen, Fonds, Versicherungen oder vergleichbarem geltend machen können." Gleichzeitig bat der Landesrat um Geduld. "All das wird seine Zeit brauchen."