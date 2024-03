Land Salzburg will schärfer gegen Wölfe vorgehen

Die schwarz-blaue Salzburger Landesregierung verschärft erneut ihr Vorgehen gegen den Wolf. Mit einer Novelle des Jagdgesetzes noch vor Beginn der Almsaison im Mai soll die Tötung von Tieren erleichtert werden. Bisher musste ein Wolf für einen Abschuss als "Problemwolf" einen gewissen Schaden angerichtet haben. In Zukunft sollen Risse von Nutztieren keine Voraussetzung mehr für eine "Entnahme" sein. Neu eingeführt wird die Kategorie des "Risikotiers."

"Das sind Wölfe, die sich regelmäßig in Siedlungsnähe aufhalten, die die Scheu vor Menschen und Hunden verlieren oder die sich aggressiv verhalten", erklärte die zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) am Montag. Die Beurteilung, ob es sich um einen Risikowolf handelt oder nicht, nehme dabei der Wolfsbeauftragte des Landes vor.

Die Gesetzesnovelle geht in den kommenden Tagen in Begutachtung und soll nach Plan Ende April im Landtag beschlossen werden. Mit der Änderung sollen gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer auch Weideschutzzonen auf Almen oder in alpinen Regionen ausgewiesen werden, in denen der Abschuss von Wölfen vereinfacht wird. "Da in diesen Bereichen kein Herdenschutz möglich ist", sagte Svazek. Dies solle ebenfalls gesetzlich verankert werden.