Land Burgenland und Barmherzige Brüder streiten um Finanzen

Zwischen den Barmherzigen Brüdern und dem Land Burgenland gibt es Differenzen um die Finanzen des Spitals in Eisenstadt: Der Orden drängt auf Auszahlung von 43,2 Millionen Euro zur Abgangsdeckung für das Krankenhaus. Im Gegenzug fordert das Land laut Bericht des Wochenmagazins "News" 10,7 Millionen Euro, die der Orden dem Spital über Medikamenteneinkauf entzogen haben soll, was dieser zurückweist.

Dabei sei festgestellt worden, dass es bei der Abrechnung von Medikamenten von der dem Konvent zuzurechnenden Apotheke an das Krankenhaus aus Sicht des Landes zu Fehlern gekommen sei, die zu einem deutlich höheren Betriebsabgang des Krankenhauses - und damit auch zu einer deutlich höheren Zahlungsverpflichtung des Landes - geführt haben könnten, so LH-Sprecher Herbert Oschep. "Wir können und dürfen nicht einfach Steuergelder überweisen, wenn die Zahlen nicht außer Streit stehen. An diesem Punkt stehen wir gerade. Grund zur Eskalation ist das keiner", betonte Oschep.

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern sei das Spital der Barmherzigen Brüder "ein zentraler Partner in der Gesundheitsversorgung des Landes. Das soll und wird auch in Zukunft so bleiben. Allerdings gibt es wie bei jeder Partnerschaft auch in dieser Beziehung Probleme, die jedoch zu lösen sind", stellte Oschep fest.