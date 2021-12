"L'amico Fritz" in Erl bestach mit Balance und Nuancen

Die Oper "L´amico Fritz" von Pietro Mascagni hat Sonntagabend zu Beginn der Wintersaison der Tiroler Festspiele Erl Premiere gefeiert. Für die Inszenierung des etwas in Vergessenheit geratenen Opernwerks setzte die Regisseurin Ute M. Engelhardt auf szenische Aufgeräumtheit, die der farbenreichen Musik und dem Bühnenbild viel Raum und Möglichkeit zur vollen Wirkungsentfaltung ließ.

Entwirren musste Engelhardt dafür aber eigentlich nicht viel. Die Geschichte der unbeschwert-leichtsinnigen Oper ist nämlich denkbar einfach gehalten. Der an sich heiratsunwillige Fritz verliebt sich mit ein wenig Hilfe des Rabbis David in Suzel, die zum Schluss nach einigen wenigen Irrungen und Wirrungen auch in seinen Armen landet.