Lakers verlieren ohne NBA-Rekordmann James erneut

Ohne NBA-Rekordmann LeBron James haben die Los Angeles Lakers die nächste schmerzhafte Niederlage in der nordamerikanischen Liga bezogen. Die Lakers verloren am Montag (Ortszeit) 115:127 bei den Portland Trail Blazers und kassierten gegen einen direkten Konkurrenten den nächsten Rückschlag im Rennen um einen Play-off-Platz.

James verpasste mit Knöchelproblemen das dritte Spiel in Folge, seitdem er in der vergangenen Woche zum erfolgreichsten Punktesammler der Liga-Historie aufgestiegen war. Die Lakers belegen nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen nur Platz 13 unter den 15 Teams der Western Conference.