Laimer trifft bei Bayern-Test gegen Hütter-Elf Monaco

Konrad Laimer hat am Montag für seinen neuen Verein FC Bayern München im finalen Testspiel vor dem Supercup-Duell mit RB Leipzig den Treffer zum 1:1 erzielt. Nach einem Doppelpass mit Jamal Musiala traf er in der 32. Minute gegen die AS Monaco, die zuvor durch Minamino (29.) in Führung gegangen war. Der deutsche Fußball-Meister gewann letztlich mit 4:2 (3:1). Neben Laimer scorten Musiala (42.), Serge Gnabry per Handelfmeter (45.+2) und der eingewechselte Leroy Sané (68.).

Für Monaco-Neo-Coach Adi Hütter, der selbst früher in der deutschen Bundesliga Trainer gewesen war, sah neben Minaminos Treffer noch ein Tor seines Kapitäns Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter).

Nur Zuschauer waren Stürmer Thomas Müller (Hüftprobleme) und Joshua Kimmich. Der Mittelfeldchef wurde nach Bayern-Angaben "aufgrund von Belastungssteuerung" geschont. Anstelle von Kimmich führte der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka die Bayern-Elf als Kapitän an. Der 28-Jährige, der in allen Testspielen zuvor bei Tuchel nur zweite Wahl gewesen war, spielte zusammen mit Neuzugang Laimer im defensiven Mittelfeld.