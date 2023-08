Lagger im WM-Siebenkampf nach sechs Disziplinen 16.

Siebenkämpferin Sarah Lagger geht als 16. nach sechs Disziplinen in den finalen 800-m-Lauf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest. Im Weitsprung erreichte sie am Sonntag 5,85 m, den Speer warf sie bei brütend heißen Temperaturen auf 43,79 m, gesamt hält sie bei 5.022 Punkten. Es führt die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 5.710 vor der Niederländerin Anouk Vetter mit 5.684 und der US-Amerikanerin Anna Hall mit 5.667.

Für Lagger ist es der vierte Siebenkampf der Saison, die Müdigkeit steckt ihr in den Beinen, die Hitze macht ihr zu schaffen, dazu kommt Schlaflosigkeit. "Ich war eigentlich voll müde, aber bis vier Uhr habe ich nicht geschlafen. Es waren nur knapp drei Stunden. Dafür waren es eh ganz Okay-Leistungen. Aber es ist ein ziemlicher Kampf heute", meinte die Kärntnerin. "Ich laufe den 800er ganz sicher, das lasse ich mir nicht nehmen. Die Stimmung wird super sein."