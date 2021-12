Lage im Westjordanland droht laut Abbas zu "explodieren"

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat vor einer Eskalation im Westjordanland gewarnt. Die Lage in dem besetzten Gebiet drohe wegen der israelischen Politik zu "explodieren", erklärte Abbas am Donnerstag nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zwei Tage zuvor war Abbas nach Israel gereist, wo er mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz zusammentraf. Israel hatte danach vertrauensbildende Maßnahmen angekündigt.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, Abbas habe in dem Telefonat mit Putin auf die Notwendigkeit hingewiesen, die "einseitigen Praktiken" Israels in der Siedlungspolitik, bei der Beschlagnahme von Gelände und bei der Ausweisung von Palästinensern aus Ost-Jerusalem zu beenden. Das Westjordanland befindet sich seit 1967 unter israelischer Besatzung. Ost-Jerusalem nicht mitgerechnet leben in dem Palästinensergebiet fast 500.000 jüdische Siedler in Siedlungen, die völkerrechtlich als illegal gelten.