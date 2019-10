Lagarde wird Zentralbank aus dem "Elfenbeinturm" holen

Die künftige EZB-Chefin Christine Lagarde wird nach den Worten von Zentralbank-Vize Luis de Guindos für mehr Bodenständigkeit in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit sorgen. "Zentralbanker haben manchmal in einem Elfenbeinturm gearbeitet", sagte de Guindos der spanischen Tageszeitung "El Pais". Lagarde kenne sich mit den politischen Mechanismen der Eurozone gut aus.

Lagarde wird ab November die erste Frau an der Spitze der Euro-Notenbank sein. Zudem sitzt mit ihr erstmals jemand auf dem EZB-Chefsessel, der kein gelernter Ökonom ist. Lagarde kündigte bereits an, den Zwist in der Zentralbank über die jüngsten Schritte zur Lockerung der Geldpolitik überwinden zu wollen. "Ich suche immer nach der gemeinsamen Basis, um die verschiedenen Meinungen zusammenzubringen", sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". De Guindos rief alle Ratsmitglieder dazu auf, Zinsentscheidungen zu unterstützen, nachdem diese getroffen worden seien. Es trage nicht zur Wirksamkeit der Geldpolitik bei, wenn darüber öffentlich gestritten werde, mahnte er.