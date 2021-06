Lagarde sieht "gute Fortschritte" bei EZB-Strategiecheck

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei ihrer Klausurtagung vorangekommen. Die führenden Währungshüter hätten am Wochenende "gute Fortschritte" bei der Neugestaltung der EZB-Strategie gemacht, sagte die Französin am Sonntag.

"Ich bin froh, dass wir in der Lage waren, eingehende Diskussionen zu führen, und dass wir bei unserer Klausurtagung gute Fortschritte bei der Ausgestaltung der konkreten Merkmale unserer künftigen geldpolitischen Strategie gemacht haben", sagte Lagarde in einer Erklärung nach dem dreitägigen Treffen in der Nähe von Frankfurt.