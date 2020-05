Lafnitz-Manager über Liga-Fortsetzung: "Ein Minusgeschäft"

Nach einem klaren Mehrheitsvotum startet auch die 2. Fußball-Liga ab 5. Juni wieder durch. Nur ein kleiner, steirischer Club nahe der burgenländischen Grenze sperrte sich dagegen. "Die Fortsetzung ist aus wirtschaftlicher Sicht mit ziemlicher Sicherheit ein Minusgeschäft", erklärte Lafnitz-Manager Wolfgang Lechner. Er äußerte auch moralische Bedenken.

15 von 16 Clubs sind für den Wiederbeginn einer Liga mittels Geisterspielen, also ohne Zuschauer und TV-Einnahmen. Das hat Lechner überrascht. "Unser TV-Geld beträgt null Euro. Ich frage mich: Wie hätten die Bundesligisten abgestimmt, wenn es in der obersten Liga kein TV-Geld geben würde? Die haben das ja auch nur aus Geldgründen gemacht."

Eine Konsequenz der Entscheidung sei ein zu befürchtendes Terminchaos in der kommenden Saison. Lechner rechnet mit einem Meisterschaftsbeginn irgendwann im September, Spielen "mindestens bis Weihnachten" und einem Frühlingserwachen zur Winterzeit Ende Jänner/Anfang Februar. "Wenn ich mir anschaue, wer in der 2. Liga eine Rasenheizung hat, dann können wir nur auf den lieben Wettergott hoffen." Viel Spielraum bleibe bei Absagen und Verschiebungen nicht. "Denn wir müssen wegen der EM bis Anfang Mai fertig sein."

Zurecht werde dieser Tage viel über Geld gesprochen, so Lechner, ehe er einschränkt: "Ich möchte auch die moralische Komponente ins Spiel bringen. Wir stecken in einer Pandemie. Und in der 2. Liga gibt es sehr viele Spieler, die noch andere Berufe haben. Auch Firmen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage wegen Sponsorgesprächen zu belästigen, sehe ich als moralisch nicht vertretbar an."