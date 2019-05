Lästig und angsteinflößend, trotzdem kein Stalker

Gekränkter Ex-Freund wollte Ende nicht akzeptieren, Gesetz legt Latte für Bestrafung hoch.

Selbst am Ende des Prozesses kann sich der 39-jährige Mechaniker nicht vorstellen, was an seinem Verhalten so furchteinflößend war. Er wollte angeblich immer nur mit seiner Exfreundin reden. Sie redete mit ihm, doch nur, um wiederholt klar zu machen, dass es endgültig aus sei. Ein Umstand, den der Mann nicht akzeptieren wollte und schon gar nicht, als die 36-Jährige einen neuen Partner hatte.