Längerfristig hohe Strompreise könnten Inflation anheizen

Die Energiepreise sind wohl nicht nur wegen der aktuellen Ukraine-Krise hoch, sondern werden die kommenden Jahre noch hoch bleiben. Das wird sich erst mit der Zeit in den Verbraucherpreisen niederschlagen, heißt es in einer Analyse der Eco Austria. Das könnte einerseits zu einer anhaltend höheren Inflation beitragen, andererseits die Nachfrage und damit das Wirtschaftswachstum dämpfen, sagte Institutschefin Monika Köppl-Turyna im Gespräch mit der APA.

Die Markterwartung sei, dass die Preise für Strom länger hoch bleiben, so Köppl-Turyna. "Während die Marktteilnehmer beim Erdgas langfristig wieder einen stärkeren Rückgang erwarten, sind die Preiserwartungen für Strom bis 2027 etwa doppelt so hoch wie vor Beginn der Coronakrise", heißt es in einer aktuellen Analyse des Instituts unter Berufung auf die Futures-Preise von Mitte Jänner. Hier schlage wohl der Umbau der Stromversorgung auf alternative Energiequellen durch.