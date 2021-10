Ländliche Infrastruktur wieder in Takt

Der Sommer 2021 war in Mitteleuropa einer der regenreichsten seit zehn Jahren. Vor allem die extremen Niederschläge Mitte Juli durch das Tief „Bernd“ trugen maßgeblich dazu bei.

Die Schadensintensität am Gsohlweg war in so einem Ausmaß, dass die Wildbach- und Lawinenverbauung eine Zeitdauer von fünf Wochen benötigte um den Wegabschnitt mit technischen Verbauungen in Holz-Steinverbund in Verbindung mit Entwässerungen wiederherzustellen.