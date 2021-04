Ländle-Startup bei 2Min2Mio: Nuffinz lehnt Angebot ab

Am Dienstag stand Andreas Gähwiler vor den Investoren in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ und präsentierte sein Start-up-Unternehmen Nuffinz.

Am Dienstag präsentierte Gähwiler sein Start-Up den Investoren bei der Puls4-Startup-Show "2 Minuten 2 Millionen". Der Vorarlberger hat eigenen Worten nach die bequemste Herrenshorts der Welt entworfen. Die Shorts von Nuffinz sind aus 100 Prozent Biobaumwolle gefertigt und sollen sich wie ein Handtuch um die Hüfte anfühlen.

Investor Alexander Schütz, Gründer und CEO der C-Quadrat Investment Group, meinte, die Bewertung wäre zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht. Er bot 50.000 Euro für zehn Prozent, wollte, wie er betonte, dabei nicht despektierlich erscheinen. Der Gründer lehnte ab. Dies könne er mit bestehenden Investoren so nicht annehmen. Kein Deal für Nuffinz.

Hillinger trägt "nuffinz-Hosen"

Shorts nur online erhältlich

Dass es die Shorts nur direkt bei www.nuffinz.com gibt, ist Absicht. “Wir sind eine Direct to Consumer Brand, deshalb sind wir ein reiner Online-Handel. Aber: In Feldkirch im “Sajas” und im “Levendel” gibt’s viele unserer Nuffinz-Produkte auch”, so Gähwiler .