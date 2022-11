Ländle-Rapper "Blakk Afghan" bei TV-Talkerin Britt

Die Moderatorin Britt Hagedorn ist mit ihrem Talk-Format zurück im TV. Am 8. November um 17:30 ist Sayed B. aus Bludenz bei ihr zu Gast.

Die Sendung zum Thema "Veganismus und Bodybuilding" wird am 8. November, ab 17:30 auf SAT1 ausgestrahlt. Was der "Alpenstadt Afghane" zu diesem Thema zu sagen hat, wie er Britt Hagedorn findet und welche Projekte er in Zukunft am Start hat, erzählt er im VOL.AT Interview.