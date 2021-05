Ländle-Kletterer starten solide in die Vorstiegssaison

Am Wochenende wurde in Dornbirn die Saison im Vorstieg eröffnet.

Zufriedene Platzierungen

In der U16 konnte sich die Bürserin Naima Gringl (NF Bludenz) vor der Steirerin Sophia Avender (2.Platz) und Schwaiger Ines (3. Platz) aus Niederösterreich durchsetzen. Der U14 Bewerb wurde als Österreichische Meisterschaft gewertet, bei dem Matthäus Kathan (AV Feldkirch) auf Platz 2 kletterte und sich somit zum Vizemeister kürte. In der allgemeinen Klasse zeigten Vorarlbergs Asse mit vier Top-10-Ergebnissen auf.

Überzeugende Leistungen

Auch wenn in der allgemeinen Klasse die arrivierten Kletterprofis siegten, zeigte der Nachwuchs groß auf. Ariane Franken (AV Feldkirch), Lea Kempf (AV Egg) und Emma Tabernig (AV Bludenz) kletterten in die Top-10 und auch Johannes Hofherr (AV Feldkirch) gelang der Sprung ins Finale der Herren.

Bei den Nachwuchsbewerben am Samstag gab es gleich eine achtfache Finalbeteiligung aus Vorarlberg.