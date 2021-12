Ländle-Gangsta: Toni der Assi mit "Bres in Cafés"

Gemeinsam mit den beiden Vorarlberger Künstlern Kalabota und Che B haut der Wahl-Hörbranzer einen neuen Track samt Hausverbot für alle Möchtegern-Rapper raus.

"Gangsta-Rap usm Ländle – goht des?" Ja klar! Der Wahl-Vorarlberger Toni der Assi ist mittlerweile im Ländle angekommen und vor allem bei Deutschrap-Fans ein bekannter Name. Das neueste Release heißt "Bres in Cafes" und dabei sind die zwei Vorarlberger Rapper "Kalabota" und "Che B" dabei.

Was sind eigentlich Bres?

Toni ist sozusagen der Urheber des Wortes "Bre", sein Video bei Aggro.tv "Hallo Bre"erreichte bis jetzt 12 Millionen Klicks und holte damit Gold-Platin-Diamant Status. Das Wort "Bre" ist in vielen Kulturen verankert und zb. in Serbien ist es im Täglichen Sprachgebrauch rauszuhören. In der Rapszene gelten Wörter wie Bra Bro Bira Bratan Brate Bre als Ersatz für "Bruder". Das Wort Bre wird vor allem auf sozialen Medien wie Tik Tok in letzter Zeit vermehrt genutzt, um gewissen Content zu kennzeichnen. Bres in Cafés steht für Originalität und echten Boom Bap Rap. Toni der Assi, Kalabota und Che-B haben gezeigt wie Rap aus ihrer Sicht klingen sollte.