Ländle Beitrag beim ÖFB U 17 Frauen Nationalteam

Starke Ländle Abordnung beim Frauen U17 Nationalteam

Eine Woche lang bestritt das neuformierte Frauen U 17 Nationalteam unter Teamchef Markus Hackl einen Vorbereitungs- Lehrgang. Heute gab es zum Abschluss im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten ein internes Testspiel.

Nach den tollen Erfolgen des Jahrgangs 2002, der sich als zweiter weiblicher Jahrgang überhaupt für eine UEFA Women’s U17 EURO qualifizierte, versucht sich nun ab Herbst das neue U17-Nationalteam an der erneuten EM-Qualifikation. Diese startet mit der 1. Quali-Runde (20. bis 26. Oktober) – Österreich trifft auf Gastgeber Slowakei, Finnland und Estland.

Zur Vorbereitung gab es Ende Juli einen Trainingslehrgang mit einem internen Testspiel in St. Pölten, ein Drei-Nationen-Turnier im August in Lindabrunn sowie ein Länderspieldoppel gegen Tschechien Ende September.