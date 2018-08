Länder und SV orten Gleichschritt bei Gesundheitsreform

In der Umsetzung der österreichischen Gesundheitsreform seit 2013 sehen sich die Bundesländer und die Sozialversicherungsträger im partnerschaftlichen Gleichschritt. Allfällige Strukturreformen bei AUVA und anderen Sozialversicherungsträgern dürften die Reform nicht gefährden, stellten am Montag HVB-Chef Alexander Biach und vier Gesundheitslandesräte bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen fest.

Gelungen sei damit bereits, dass die Zahl der Spitalsaufnahmen sinke. “Es ist auch gelungen, zehn Primärversorgungseinheiten zu etablieren – vier in Oberösterreich, zwei in Wien und vier in der Steiermark”, fügte Biach hinzu. 75 sind in ganz Österreich vorgesehen.