Länder sollen für zusätzliche Lehrer mehr bezahlen

Für Bundesländer, die über den Stellenplan hinaus Lehrer beschäftigen, dürften sich die Kosten künftig erhöhen. Der vom Bildungsministerium vorgelegte Entwurf einer neuen Landeslehrer-Controllingverordnung sieht vor, dass die Länder künftig mehr für "Überhang-Lehrer" bezahlen. Diese zeigen sich angesichts der Pläne nicht erfreut, das Ministerium verweist auf den laufenden Abstimmungsprozess.

Am stärksten betroffen von den im Raum stehenden Änderungen wäre Vorarlberg. Immerhin entfiel auf das Ländle 2016/17 mit rund 500 überschrittenen Planposten fast ein Drittel des Gesamtüberzugs in Österreich. Die Neuregelung könnte Vorarlberg laut ersten Berechnungen etwa 6,5 Mio. Euro pro Jahr kosten, hieß es am Montag in den “Vorarlberger Nachrichten”. In einem Brief an Faßmann und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) fordert Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ebenfalls ÖVP) daher, “dass dieser Entwurf ausdrücklich zurückgezogen wird”, heißt es in dem Bericht. Auf wenig Gegenliebe stieß der Entwurf bereits am Freitag bei Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der auf eine rechtlich klare Regelung im Finanzausgleich verwies.