Länder müssen Berufsgruppenimpfungen verschieben

Sollte die EMA Grünes Licht für den weiteren Einsatz des Impfstoffes von AstraZeneca geben, wollen die Länder verstärkt die ab 65-Jährigen impfen.

Länder impfen über 65-Jährige

Die meisten von der APA befragten Bundesländer kündigen daher an, die bereits am 5. März vereinbarte und von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag per Erlass verordnete Priorisierung der über 65-Jährigen umzusetzen. Zwar sollen bereits vereinbarte Impftermine für das Bildungspersonal in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg noch eingehalten werden. In Salzburg ist die Impfung der Lehrerinnen und Lehrer laut dem Sprecher von Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) in der Karwoche geplant, in der Steiermark laut Impfkoordinator Michael Koren am kommenden Wochenende. Weitere Impfaktionen für Berufsgruppen - die Steiermark hatte etwa an Ergo-, Physio- und Logotherapeuten gedacht - soll es danach aber nicht geben.