Laegreid führt im WM-Sprint norwegischen Triplesieg an

Der erste Männer-Einzelbewerb der Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto hat mit einem norwegischen Triplesieg geendet. Sturla Holm Laegreid düpierte Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö im 10-km-Sprint nach fehlerfreier Schießleistung um 3,5 Sek., auch da der Gesamtweltcupleader einen Fehlschuss verzeichnete. Den Norsker-Triumph komplettierte Vetle Sjaastad Christiansen (+18,6/1 Fehlschuss). Das ÖSV-Quartett hielt bei weitem nicht mit, David Komatz wurde als Bester 29.

Für Laegreid ist es der dritte Einzel-WM-Titel, vor drei Jahren hatte er in Pokljuka in Einzel und Massenstart zugeschlagen. Hinzu kommen noch insgesamt drei WM-Siege in Staffel-Bewerben. Nach Johannes Thingnes Bö ins Rennen gegangen, hatte Laegreid nicht nur den Vorteil der besseren Schussleistung, sondern auch der Information der Coaches. "Ich wusste, dass wenn es eine Gold-Chance für mich gibt, dann jetzt", sagte der 26-Jährige im ORF. "Alle anderen im Team haben bereits Siege in dieser Saison. Ich war ziemlich eifersüchtig und bin jetzt wirklich glücklich."