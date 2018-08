Ladies FC Dornbirn 1913 starten gleich mit Turniersieg

Die Dornbirner Kickerinnen holen sich Titel beim 16. Michael-Marxer-Gedächtnisturnier in Ruggell.

Der FC Dornbirn steigt in dieser Saison mit einer eigenen Damenmannschaft in den Frauenfußball (Landesliga) ein und möchte in naher Zukunft sogar in der Bundesliga mitmischen. Mit dem eindrucksvollen Auftaktsieg, haben die FC-Damen schon einmal ein Zeichen gesetzt.