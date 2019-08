Corbyn will einen Misstrauensantrag gegen Premier Johnson einbringen

Corbyn will einen Misstrauensantrag gegen Premier Johnson einbringen ©APA (AFP)

Corbyn will einen Misstrauensantrag gegen Premier Johnson einbringen ©APA (AFP)

Labour will Verlängerung des Brexits in letzter Minute

Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien will in letzter Minute eine Verlängerung des Brexits über den 31. Oktober hinaus erreichen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat nach Angaben von "Daily Mail" eine Urlaubssperre für die Abgeordneten seiner Partei für den September verhängt, um einen Misstrauensantrag gegen Premier Boris Johnson einzubringen.

Laut einem Geheimpapier wollen die Abgeordneten, die für einen Verbleib Großbritanniens in der EU sind, Johnson überrumpeln und zu einem Brexit-Aufschub zwingen. Ein Gesetz, das einen No-Deal-Austritt verbieten soll, könnte in letzter Minute verabschiedet werden. Als Folge könnte es zu entweder Neuwahlen in Großbritannien oder einem zweiten Referendum kommen, berichtet das Blatt.